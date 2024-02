Rixi, "a Genova un superbacino anche per le riparazioni navali"

"Stiamo aspettando il bacino da 400 metri per le costruzioni navali che si realizzerà con il ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente. E ci vorrà, prima o poi, un bacino di quelle dimensioni anche per le riparazioni". Lo ha detto il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi parlando a margine degli Stati generali della navalmeccanica a Genova. "Dobbiamo capire se ci sarà spazio e modo con la nuova diga foranea di realizzarlo per poter effettuare i lavori di refitting anche sulle navi più grandi.

Altrimenti quando andranno in riparazione l'Italia sarà fuori da quel mercato" ha aggiunto.

"Una nazione come l'Italia non può pensare di avere un futuro senza riparazioni navali, soprattutto nei grandi porti e soprattutto in realtà come quella genovese - ha dichiarato Rixi intervenendo all'incontro -. Credo che oggi il Paese debba tornare parlare di riparazioni navali in maniera organica: è uno dei temi che si svilupperà di più nei prossimi anni, soprattutto perché c'è un incremento delle flotte che vanno manutenute e porterlo fare in Italia e in ampi spazi, soprattutto in aree come quella genovese che ha anche un know how rilevante a livello globale, credo sia un elemento che possa determinare anche il mantenimento di una cultura marittima in cui l'Italia deve diventare sempre più leder a livello globale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA