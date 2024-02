Turista colta da malore, salvata dai vigili del fuoco in gommone

Una turista colta da malore lungo un sentiero a Riomaggiore è stata salvata da un intervento dei vigili del fuoco della Spezia in gommone. La 65enne si è sentita male mentre percorreva il sentiero che porta a Punta Castagna, nei pressi del 'Seno Di Canneto'.

Una volta raggiunta via terra, i vigili del fuoco coadiuvati dal personale del Soccorso Alpino l'hanno trasportata sulla battigia della spiaggia sottostante, dove il personale della sezione nautica l'ha recuperata con un gommone attrezzato per la ricerca e il soccorso.

La donna è stata trasportata via mare presso il molo di Portovenere e in seguito affidata ai sanitari del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA