Pancalli 'guardare al futuro, Genova esempio di best practice'

"Questa giornata è un successo per la città, per la Regione e per quel movimento, non solo sportivo, sempre generoso con il mondo olimpico e paralimpico per la natalità di tanti nostri atleti". Lo ha detto Luca Pancalli, n.1 Cip, durante la presentazione di Genova come capitale europea dello sport. "Credo che investimento e opportunità siano due termini sui quali deve ruotare la costruzione del futuro in termini di politica sportiva - ha aggiunto - La politica deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, investire oggi per il domani e bisogna allocare Il mondo paralimpico nel rispetto di una dimensione sportiva e non limitarsi a quella sociale e solidaristica, pur fondamentale. Sarebbe un passo indietro, mentre credo si debba celebrare pensando al futuro con un governo di sistema. Genova in questo senso può essere un esempio di best practice".



