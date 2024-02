Sanremo, Toti 'due liguri tra i primi dieci classificati'

"Angelina Mango vince il Festival di Sanremo, un grande spettacolo che ha incoronato la musica italiana e anche la nostra Liguria con una straordinaria Annalisa al terzo posto e il giovanissimo Alfa al decimo, applausi per tutti loro e viva il Festival, una kermesse unica che abbiamo la fortuna di ospitare in Liguria". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via social festeggia i risultati della 74ma edizione del festival della canzone italiana con due liguri tra i primi dieci classificati.





