Sant'Egidio crea scuola al Cep, nasce 'Nuovo Orizzonte'

"Siamo convinti che sia necessario dare più scuola a chi ne ha più bisogno e che le scuole migliori di una città dovrebbero stare in periferia". Sergio Casali, della Comunita di Sant'Egidio, spiega così l'obiettivo di "Nuovo Orizzonte" un progetto selezionato dall'Impresa sociale "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che permetterà di salvare dalla chiusura il plesso "Aldo Moro" del quartiere Cep. Sant'Egidio ha riunito gli Istituti comprensivi e le scuole superiori del Ponente, il Comune e l'Università, l'Ufficio scolastico regionale, l'IIT, il Teatro della Tosse e altre realtà per dotare il quartiere delle risorse necessarie a contrastare il fenomeno della "segregazione" scolastica. "Spesso si parla delle periferie per evidenziarne le tante fragilità, o con rassegnazione - spiega -, noi invece vogliamo pensare alle periferie come laboratori dove costruire una nuova idea di città, e per questo vogliamo partire dalla scuola, che diventerà un grande hub culturale di promozione sociale e umana, aperta tutti i giorni, anche al sabato e d'estate, dalle 7.39 alle 19.30, per permettere ai bambini e ai ragazzi che hanno più fragilità di avere maggiori competenze e una formazione non solamente didattica ma anche sportiva, artistica, culturale". Il progetto prevede l'attivazione di una nuova sezione di scuola primaria a tempo pieno a indirizzo Montessori, una sezione di secondaria di primo grado a tempo pieno a indirizzo delle arti, servizi gratuiti, dal trasporto alla mensa al pre-scuola, ambienti di apprendimento innovativi, facilitatori scolastici che, a richiesta, seguiranno i bambini nel doposcuola e in un centro estivo gratuito della durata di un mese. "La Comunità di Sant'Egidio si conferma una realtà molto attenta alle esigenze del territorio e un alleato delle istituzioni per il contrasto alla dispersione scolastica - commenta l'assessore regionale alla Scuola Simona Ferro -. Sono certa che la scuola che nascerà grazie a 'Nuovo Orizzonte' rappresenterà a tutti gli effetti un presidio educativo e sociale senza eguali all'interno del quartiere genovese del Cep".



