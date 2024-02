Gilardino: "Empoli scorbutico, facciamoci trovare pronti"

Trasferta insidiosa a Empoli per il Genoa di Alberto Gilardino, reduce da due vittorie consecutive contro Salernitana e Lecce. "Arriviamo da due vittorie ma per dare continuità ai risultati dobbiamo alzare l'asticella mentale per la gara di domani. Incontriamo una squadra scorbutica che ha fatto 4 punti con Monza e Juventus e ha cambiato notevolmente il suo modo di giocare. Dobbiamo farci trovare prontissimi per questa sfida".

Gilardino, che non sarà in panchina per squalifica, ritrova Frendrup e Badelj e potrà contare sul rientro anche di Martin.

"Matturro, Haps, Ankeye e Messias non sono disponibili mentre Martin verrà in panchina - ha spiegato il tecnico rossoblù - Sarà una partita dal livello agonistico altissimo. Ho avuto modo di seguire Nicola quando allenava la Salernitana: ha grande spirito, grande determinazione e compattezza difensiva. Ma noi dobbiamo e abbiamo l'obbligo di farci trovare pronti per una sfida di questo tipo. Sappiamo che partita ci aspetta e noi dobbiamo, nel sacrificio e nella sofferenza, tirare fuori le nostre qualità".

Un Genoa ormai a metà classifica ma con un traguardo ancora da raggiungere. "Sono felice e contento dei ragazzi che ho a disposizione. L'obiettivo rimane di pensare ogni settimana ad una partita alla volta. E' normale che da parte mia e da parte dei ragazzi c'è determinazione, c'è voglia e ambizione di raggiungere il primo obiettivo il prima possibile che è quello fondamentale dei 40 punti. Ma non è semplice né scontato. Siamo in una posizione di classifica buona, vuol dire che stiamo facendo un buonissimo lavoro. Ma la voglia, la determinazione, l'ambizione devono essere tali da darci continuità per portarci a raggiungere il primo obiettivo stagionale".



