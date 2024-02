Sanità: Toti, in Liguria 2,3 medici ogni mille abitanti

"La Liguria è la terza regione d'Italia nel rapporto tra popolazione e numero di medici e infermieri. I dati parlano di 2,3 medici ogni mille abitanti, più della media nazionale che si ferma all'1,8. Numeri destinati a crescere, grazie alle diverse azioni pensate per incoraggiare nuove assunzioni e favorendo la capillarità nell'inserimento degli specialisti nelle zone extraurbane già attenzionate dal rinnovato piano sociosanitario". A dirlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del punto stampa settimanale dedicato alla sanità. "Come si legge nel report della Fondazione Gimbe siamo anche la settima regione d'Italia per piano di vaccinazione over60 - ha sottolineato - un risultato importante, che conferma la tenuta del sistema sanitario ligure sia in fase emergenziale, con i recenti picchi influenzali, sia in termini di prevenzione. A fronte di questi dati, la politica non dovrebbe mai esprimere un giudizio fazioso sui percorsi di cura messi a punto dai professionisti, come invece è accaduto recentemente da parte di alcuni esponenti di minoranza sul tema della neuropsichiatria infantile. La politica deve occuparsi di fornire gli strumenti e la formazione per lavorare nelle migliori condizioni possibili, non certo di cure o diagnosi".



