Sanità, a febbraio apre punto nascite di Sanremo

Aprirà il 15 febbraio prossimo il punto nascite di Sanremo che prevede, oltre a una sala operatoria dedicata alle urgenze, una sala parto standard e una deospedalizzata, per i parti a basso rischio, che sarà sul modello della 'casa del parto' e che permetterà di creare un ambiente famigliare. Ad annunciarlo, nel corso del punto stampa in Regione Liguria il Dg di Asl1 Maria Elena Galbusera. Ne ha ricordato come nel punto nascite opereranno 18 ostetriche, 1 coordinatore, 6 Oss e infermieri di sala operatoria mentre al nido saranno impiegati 12 infermieri (4 Gaslini e 8 Asl1), un coordinatore in capo al Gaslini e 4 Oss del Gaslini. "Sul discorso del personale medico in ostetricia - spiega Galbusera - il reclutamento dei ginecologi sta avvenendo tramite gara europea e per la prossima settimana ci sarà l'aggiudicazione.

Nel frattempo ha avuto esito positivo la manifestazione di interesse per la fornitura di turni di ginecologi per l'integrale copertura del fabbisogno dell'ostetricia di Sanremo.

È bene ribadire - sottolinea Galbusera - che Asl1 sta svolgendo un'attenta valutazione dei professionisti attraverso la richiesta di requisiti molto rigorosi, oltre ad un'analisi puntuale dei curricula. Il nostro obiettivo è quello di dare un servizio alla popolazione nel rispetto dei requisiti di sicurezza del paziente e dei livelli previsti di assistenza".

Infine, 6 saranno i pediatri al nido forniti dal Gaslini.





