Calcio: Genoa; giorno di visite e firme per il colpo Vitinha

Giornata di visite mediche per Vitinha, l'attaccante portoghese dell'Olympique Marsiglia che il Genoa si è aggiudicato con un vero e proprio colpo di mercato.

Classe 2000, Vitinha, il cui vero nome è Vítor Manuel Carvalho Oliveira, è esploso nel Braga dove in 67 presenze ha segnato 28 gol con 9 assist. Passato a gennaio 2023 al Marsiglia per 32 milioni di euro ha faticato più del previsto in Ligue 1 con soli 6 gol in due mezze stagioni, anche per questo motivo la decisione di affrontare una nuova avventura in serie A.

Vitinha, che nel pomeriggio firmerà il contratto con il Genoa, arriva in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e sarà già a disposizione per la sfida di sabato contro l'Empoli.

Il club genoano ha intanto ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo per circa 2,5 milioni di euro, dell'attaccante David Ankeye, giocatore nigeriano nato a Port-Harcourt il 22/05/2002.

Ankeye, che oggi sosterrà il primo allenamento arriva dai moldavi dello Sheriff Tiraspol con cui ha raccolto tra le altre 10 presenze e 3 reti in Europa League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League.



