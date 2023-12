Rifiuti, Amiu "un'app per certificare la compostiera"

Svolta tecnologica per Amiu, che semplifica i controlli sulle utenze che effettuano il compostaggio domestico a Genova e nei comuni del bacino del Genovesato dove svolge i suoi servizi ambientali. Scaricando gratuitamente l'App Junker (per iOS e Android) ora è possibile autocertificare la propria compostiera e ottenere una riduzione sulla Tari. Grazie alla versione digitale dell'Albo compostatori comunale, a cui tutti i cittadini che posseggono una compostiera possono iscriversi, si può monitorare meglio i progressi e risparmiare sulla Tari con una guida sempre a portata di mano per trasformare gli scarti della cucina in ottimo compost. Lo strumento scelto da Amiu, che permetterà di semplificare i controlli e incentivare la buona pratica del compostaggio, è l'app Junker che vanta 3 milioni di utenti ed è presente in oltre 1800 Comuni italiani.

Scaricando gratuitamente l'applicazione i cittadini avranno a disposizione un tutor aggiornato e geolocalizzato per conoscere l'esatto conferimento di ogni genere di rifiuto. All'interno della sezione "Servizi", gli utenti Amiu troveranno anche un bollino "Albo compostatori", che contiene un modulo per autocertificare la propria compostiera e vedersi così riconosciuta la riduzione sulla Tari.

"È utile evidenziare il valore aggiunto della app - ricorda Tiziana Merlino, dirigente stakeholder Amiu Genova - perché facilita i controlli previsti dalla legge, creando nello stesso tempo uno spirito di comunità all'interno dell'Albo compostatori. Ancor prima della funzione di verifica, l'uso dell'applicazione nasce con uno scopo di avvicinamento, supporto e diffusione della cultura del compostaggio consentendo ai cittadini di avere informazioni chiare e puntuali, grazie anche allo scambio di suggerimenti e buone prassi tra gli iscritti.

Possiamo dire - prosegue Tiziana Merlino - che integra quanto Amiu mette a disposizione con i corsi di compostaggio e la distribuzione delle compostiere da terrazzo e giardino, attività che saranno sviluppate anche nel 2024 grazie alla campagna 'Diventa un Supercompostatore'".



