La Sampdoria vince, Esposito stende il Lecco con una doppietta

Un gol per tempo di Sebastiano Esposito e la Sampdoria batte il Lecco al Ferraris: finisce 2-0 per la squadra di Andrea Pirlo che si allontana dalla zona calda della classifica con 19 punti e ottiene la quinta vittoria nelle ultime sette gare. Decide l'ex attaccante dell'Inter dunque anche se la Samp ha rischiato in apertura con un tiro cross di Lepore deviato sulla traversa da Stankovic. Poi al 39' il vantaggio con un tiro perfetto che finisce la sua corsa all'incrocio dei pali. Nella ripresa la Samp alza ancora il ritmo e al 16' raddoppia ancora con Esposito che approfitta di un delizioso assist di Verre. Nel finale prodigioso salvataggio di' Stankovic su Caporale e poi ancora Esposito va vicino al tris.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA