Turismo, la Liguria delle emozioni da vivere in mostra a Venezia

A colpi di pestello e mortaio per fare il pesto la Liguria è sbarcata alla sesta edizione della Borsa internazionale del turismo esperienziale in corso a Venezia fino a domani. "Sono sempre di più i turisti che scelgono di vivere un'esperienza particolare durante il loro soggiorno in Liguria: percorsi guidati alla scoperta di vigne eroiche, muretti a secco e luppoleti, corsi di cucina del territorio, outdoor e trekking per tutti. La Liguria offre oggi centinaia 'experience', indicizzate anche sul sito lamialiguria.it ed organizzate per ambito di interesse", sottolinea la Regione in una nota.

Lo stand 'Liguria WOW' è stato concepito per "promuove le 'experience' più rappresentative del territorio, attraverso alcune immagini di grande impatto, suddivise per aree tematiche". Una quindicina gli operatori liguri presenti alla Borsa assieme alla Regione, che hanno predisposto per i buyer internazionali prodotti tagliati su misura, dalle visite agli oliveti con degustazione ai 'cooking class' di cappon magro, fino alle escursioni notturne in mare, per tirare le reti assieme ai pescatori. Lo spazio della Liguria è anche animato dal Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP che ha proposto 'PESTO! Un racconto ligure', uno spettacolo teatrale-esperienziale sulle eccellenze Dop della Liguria. In scena, quindi, basilico Genovese Dop, olio Riviera Ligure Dop e i vini liguri Dop-Igp, promossi dall'Enoteca regionale della Liguria.

"La borsa internazionale del turismo esperienziale di Venezia è una manifestazione che sta diventando sempre più importante a livello internazionale - commenta l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - Uno dei motivi per essere presenti è il fatto che in questa edizione si dà grande rilevanza anche al turismo dei borghi e delle radici".



