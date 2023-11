Inaugurati locali Scuola della Pace di Sant'Egidio

Sono stati inaugurati oggi i locali della Scuola della Pace della Comunità di Sant'Egidio, che, in via Canneto il Lungo a Genova, ogni settimana accoglie e aiuta cento bambini e ragazzi di diverse nazionalità con attività di supporto allo studio e educazione alla pace e alla solidarietà.

I locali della sede, sono stati rinnovati grazie al progetto di Fondazione Carige e RiNa con la compartecipazione della Comunità di Sant'Egidio e inaugurati con una grande festa con i bambini, le famiglie e decine di giovani volontari.

"La scuola della Pace - ha spiegato Andrea Chiappori - è stata il primo servizio di Sant'Egidio nel mondo e nella città di Genova. È uno spazio bello e gratuito e siamo orgogliosi di questa gratuità in un mondo in cui la gratuità sta sparendo".

"Siamo certi che questa ristrutturazione sarà utile al fine di contrastare la povertà educativa e la marginalità sociale nonché, tra l'altro, contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica - ha detto Onofrio Contu, segretario generale della Fondazione Carige -. Il nostro sostegno a questo progetto fa parte degli impegni che la Fondazione intende considerare con particolare attenzione in quanto volti a favorire l'integrazione scolastica con riguardo al benessere complessivo dei ragazzi, alla loro formazione e alle connessioni con il mondo del lavoro". La Scuola della Pace, nata a Roma nel 1968, e presente a Genova dal 1976, è un centro socio-educativo gratuito all'insegna dell'educazione alla pace e dell'integrazione, che sostiene molti ragazzi nel loro percorso scolastico creando nel territorio reti con le famiglie, le scuole e gli altri enti. Il "motto" dei bambini della Scuola della Pace è "nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri".

Oggi a Genova raccoglie 500 minori con circa 150 volontari, per lo più studenti delle scuole superiori e universitari, e si colloca in 7 quartieri della città



Riproduzione riservata © Copyright ANSA