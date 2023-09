La prefettura concede la deroga, a Portofino via Berlusconi

La prefettura di Genova ha concesso al Comune di Portofino la deroga per poter intitolare una via del borgo a Silvio Berlusconi. L'intitolazione avverrà il 14 ottobre. La notizia è riportata dal Secolo XIX.

Normalmente prima di poter dare a una strada il nome di un personaggio devono trascorrere 10 anni dalla sua morte, ma sono previste deroghe. Nel caso di Berlusconi si ricade nella fattispecie giuridica del "caso eccezionale, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione. Portofino sarà il primo Comune ad avere una via dedicata a Berlusconi. T "Faremo una piccola cerimonia in piena collaborazione con la famiglia e in particolare con Pier Silvio. Ci saranno un ricordo e sobrietà".

La strada che porterà il nome di Silvio Berlusconi è un tratto pedonale che percorreva quando era in vacanza a Portofino, quando era inquilino di villa dell'Olivetta, oggi di proprietà degli stilisti Dolce e Gabbana.



