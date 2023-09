"Ventimiglia ha sempre sofferto, soffre dei transiti di migranti. Noi stiamo collaborando con la Francia per il controllo di quella frontiera ed è uno di qui luoghi a cui stiamo dedicando attenzione per la realizzazione di una di quelle strutture che abbiamo in animo di dedicare proprio per contenere il fenomeno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al programma 'Cinque minuti', su Rai 1.



