Insegnanti si schierano contro rigassificatore a Vado Ligure

Proseguono nel savonese le iniziative di protesta contro il rigassificatore che dovrebbe arrivare a Vado Ligure nel 2026. A associazioni e comitati si aggiunge ora un istituto scolastico: è quello di Quiliano, Comune in cui verrebbero posati diversi chilometri di tubature e nel quale è già in corso una raccolta firme contro la realizzazione di un impianto di regolazione in località Gagliardi.

La dirigente Angela Cascio e il collegio docenti hanno approvato all'unanimità una delibera con cui prendono posizione contro il progetto, ne chiedono il ritiro immediato e annunciano la volontà di "disertare qualsiasi proposta idi educazione ambientale, civica e di salute che pervenga dalla Regione Liguria o dagli enti ad essa collegati ritenendo ipocrita la richiesta di formare le coscienze degli studenti a valori che nella realtà vengono disattesi e calpestati".

Secca la replica della Regione che parla di "una pericolosa strumentalizzazione politica degli alunni" e di una delibera "che viola qualsiasi principio di libera istruzione e infrange le basi dell'educazione civica. Siamo di fronte a uno scenario che mai speravamo di dover affrontare: l'utilizzo delle scuole per fare propaganda politica in merito a un progetto di importanza nazionale quale è il rigassificatore".

Nel mirino anche la scelta di boicottare i percorsi di educazione ambientale, civica e alla salute promossi dall'ente regionale: "Una scelta draconiana che ha il chiaro intento di fomentare odio nei confronti della scienza. Con questo atto, la dirigente dell'istituto insieme a tutti i firmatari è andata contro un principio costituzionale". La Regione informerà il ministro Valditara "per chiedere chiarimenti e, successivamente, provvedimenti volti a restituire alla scuola la totale libertà di apprendimento dei suoi studenti".



