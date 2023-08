La destagionalizzazione arma vincente per il turismo in Liguria

Il turismo in Liguria salvato dagli stranieri, nello specifico soprattutto dai visitatori provenienti dagli Usa. Lo spiega in una nota Regione Liguria che passato ormai ferragosto fa il punto sul turismo estivo in vista di settembre.

"Ci aspettiamo di chiudere la stagione 2023 con un ottimo livello di presenze, numeri importanti resi possibili grazie alla destagionalizzazione su cui abbiamo puntato in questi anni - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti -.

Con gli italiani che tornano a viaggiare dopo il Covid, le località di prossimità come la Liguria lavorano più sui week end lunghi, i mesi primaverili e giugno e luglio rispetto alla pausa lunga di agosto e questa è la stata la nostra arma vincente. Ad agosto la Liguria ha evidenziato una lieve flessione del turismo italiano ma si tratta di una calo comunque lieve e non certo paragonabile ai grido di allarme lanciato da Emilia e Puglia che parlano di -30% e -20%".

Ed è ancora Toti a spiegare come " il mercato turistico ligure cresca grazie agli stranieri, in particolare da oltreoceano, che sempre più numerosi scelgono la nostra regione per le loro vacanze e siamo molto soddisfatti della nostra stagione".

Indicazioni confermate dall'assessore regionale al turismo Sartori.

"Il ritorno dei turisti provenienti da oltreoceano conferma il grande appeal internazionale della Liguria. Si tratta di un turismo dall'ampia capacità di spesa, in grado di creare ottime ricadute su tutto l'indotto, dalla ristorazione agli stabilimenti balneari. Al di là delle oscillazioni delle presenze nei singoli mesi ci aspettiamo un risultato soddisfacente per l'estate 2023, tenendo conto che il bilancio andrà fatto sull'intero 2023, non solo sul periodo estivo".

Nel Levante, come a Portofino e nelle Cinque Terre si registra una significativa presenza di turisti statunitensi che raggiungono anche il Tigullio, a Ponente a prevalere sono i turisti europei, in particolare olandesi, francesi e tedeschi.





