Tritolo, granate, detonatori e una pistola trovati in una casa

Un arsenale formato di armi da guerra, tritolo, spolette per bombe a mano, 29 granate, detonatori elettrici e a miccia, una Tokarev TT-33 cal. 7,62, pistola di fabbricazione sovietica considerata una delle armi più potenti al mondo corredata da 1.500 proiettili e tre caricatori monofilari, ma anche armi da soft air, machete, coltelli militari di fabbricazione sovietica, fionda professionale, un 'mefisto'.

Tutto questo è stato sequestrato dalla Squadra mobile della questura di Savona che ha arrestato un incensurato di 64 anni e sua moglie, una cittadina albanese di 53 anni. Tutti e due sono accusati di possesso di armi in concorso. L'uomo è stato accusato anche di tentato omicidio aggravato perché nel tentativo di opporsi alla perquisizione ha afferrato una granata che fortunatamente non è esplosa. Un poliziotto è rimasto ferito al torace. Tutto questo è successo in una casetta a Stella, nel savonese.

Stamani, grazie a una sofisticata strumentazione, è stata eseguita una ulteriore perquisizione sia nella viletta che nel terreno circostante alla quale ha preso parte personale specializzato del servizio Polizia Scientifica inviato dalla direzione centrale dell'Anticrimine di Roma. Una parte del materiale sequestrato, d'intesa con l'autorità giudiziaria, è stato immediatamente distrutto in una cava della provincia.

L'indagine è coperta dal più rigido riserbo. Unico particolare trapelato riguarda armi ed esplosivi che sono tutti di fabbricazione bellica, nuovi e sarebbero stati importati dall'Albania.



