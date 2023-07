Traffico intenso, fino a 7 km coda su nodo autostradale genovese

Sette chilometri di coda sulla A10 Genova-Savona, in corrispondenza del bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di Savona e 3 km di coda in direzione di Genova, a causa di un veicolo in avaria ora rimosso che si è fermato sulla A26 all'altezza del km 2,6 verso Gravellona Toce, in direzione della quale si registrano 3 km di coda.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla coda di 4 km per riduzione di carreggiata. Sempre in A7 traffico Rallentato tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA