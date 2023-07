Toti, rigassificatore Mar Ligure sarà a Vado

Il rigassificatore offshore previsto nel Mar Ligure sarà posizionato 4 chilometri al largo dalla costa dei Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Savona. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di Governo per la costruzione dell'opera Giovanni Toti al termine di un incontro con i vertici di Snam, che in queste ore ha presentato un'istanza al Ministero dell'Ambiente.

La condotta subacquea sbarcherà a Vado, Cairo Montenotte e Altare, verso il Nord Italia. Soddisferà il 7% del fabbisogno di gas nazionale. L'attivazione dell'impianto è prevista nel secondo semestre 2026 in vece del rigassificatore di Piombino.

"Entro il 2026 trasferiremo nel Mar Ligure la nave rigassificatrice che oggi è collocata a Piombino operativa dal primo luglio, la porteremo a 4 chilometri a largo della costa della Liguria, sarà agganciata ad una boa e il gas confluirà nella rete nazionale con un metanodotto tradizionale". Così l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier sintetizza il progetto del rigassificatore offshore previsto nel Mar Ligure Occidentale. "La nave ha una capacità massima di 5 miliardi di metri cubi all'anno, il 7% dei consumi dell'Italia. Avremo 45 scarichi all'anno, più o meno uno alla settimana per un totale di circa 100 milioni di metri cubi a ogni scarico. Il piano prevede che queste navi servano il sistema italiano per 20 anni, passati tre anni a Piombino la parte rimanente sarà qui in Liguria", spiega Venier. Quindi a largo di Vado resterà 17 anni. Entro 200 giorni dalla presentazione dell'istanza di Snam effettuata oggi dovrà essere completato il percorso autorizzativo. "La zona del Mar Ligure interessata è già interdetta alla navigazione, ci è stata indicata perché è al di fuori delle zone paesaggisticamente delicate e già oggi è dedicata allo stazionamento delle navi", continua Venier. Un potenziamento del rigassificatore di Panigaglia è allo studio? "In questo momento non ne stiamo discutendo", replica l'amministratore delegato di Snam.



