Toti al Pd, su rigassificatore ignoranza,non è scelta unilaterale

"Nessun gesto unilaterale quanto, piuttosto, l'ennesima e amara constatazione dell'ignoranza che regna tra i banchi dell'opposizione, perfino in Parlamento. Nel sollevare la solita e scontata polemica, gli esponenti Dem dimostrano di non conoscere la procedura secondo cui è il proponente, Snam, a decidere dove collocare il rigassificatore in ambito portuale come a Ravenna o a Piombino. Il Pd palesa la propria ignoranza, ingiustificabile e vergognosa. Quella che stiamo applicando è la stessa procedura adottata da governatori Pd di Emilia Romagna e Toscana". Così il presidente della Liguria e Commissario straordinario di governo per il rigassificatore Giovanni Toti risponde alle critiche del Pd.

"La competenza su quello specchio acqueo - precisa Toti - spetta all'Autorità Portuale ed eventualmente alla Capitaneria di Porto per tutti i servizi tecnico-nautici, dal posizionamento della boa all'ancoraggio della nave. Per quanto riguarda la struttura commissariale, il processo di condivisione con i territori che saranno attraversati dalla condotta, prima sottomarina e poi sotterranea, partirà nelle prossime ore con un incontro convocato già entro la fine di questa settimana.

Valuteremo la proposta che Snam ci ha presentato e soprattutto lavoreremo insieme ai territori per presentare richieste adeguate in termini di opere compensative, come previsto dalle norme nazionali".



