Spettacolo teatrale firmato Sicignano diventa podcast

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - 'Kakuma - Fishing in the desert', spettacolo teatrale diretto dalla regista e drammaturga Laura Sicignano nato dopo il viaggio della regista nel campo profughi di Kakuma, tra il Kenya e il Sud Sudan e prodotto dal teatro Nazionale di Genova, diventa un podcast in lingua inglese, disponibile sulle principali piattaforme come Spotify e Spreaker. Lo scorso maggio lo spettacolo è stato presentato in forma di reading musicale da Laura Sicignano e Uhuru Republic nella capitale keniana, su invito dell'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi.

In occasione della permanenza a Nairobi, gli artisti hanno raccolto ulteriori testimonianze e materiali sonori da inserire nel podcast. "Il reading è stato accolto benissimo dal pubblico internazionale, composto anche da rappresentanti di organizzazioni umanitarie - racconta Sicignano -. Il podcast parte dal testo dello spettacolo ma si arricchisce di riflessioni e contributi di operatori, rifugiati e giovani artisti africani, per raccontare il campo profughi attraverso il mio sguardo e quello di chi ci lavora". Il podcast è prodotto dal Teatro Nazionale di Genova insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi. La versione in lingua inglese è di Alta Price. La voce narrante è dell'attrice italostatunitense Leda Kreider mentre le musiche originali sono di Uhuru Republic (Filoq, Raffaele Rebaudengo, Giulia Passera) e la supervisione del suono è di Filoq. Lo spettacolo teatrale, con protagoniste l'attrice Irene Serini e la danzatrice Susannah Iheme, verrà ripreso in primavera a Genova, Milano e in altre città ancora da definire. Nella prima parte del 2024 verrà pubblicata la versione in lingua italiana del podcast. (ANSA).