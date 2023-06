Gimbe, Liguria stenta a recuperare prestazioni saltate per covid

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Liguria in difficoltà sul recupero delle prestazioni sanitarie saltate a causa della pandemia post Covid. Lo sottolinea la Fondazione Gimbe che ha condotto un'analisi dei dati del ministero della Salute contenuti nel Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti. In dettaglio l'analisi si concentra sui ricoveri per interventi chirurgici programmati, sugli screening oncologici (inviti e prestazioni), sulle prestazioni ambulatoriali, sul recupero complessivo delle prestazioni, sul finanziamento utilizzato, sul coinvolgimento delle strutture private accreditate.

In Liguria, per l'anno 2022 la percentuale di recupero delle prestazioni totali è pari al 39% (65% in Italia). Nello specifico, la percentuale di recupero dei ricoveri chirurgici programmati è pari al 14% (66% in Italia) mentre la percentuale di recupero degli inviti a screening oncologici è pari al 20% (82% in Italia). Positivo invece, in punti percentuali, il recupero delle prestazioni di screening oncologico che in Liguria è pari all'80% (67% in Italia) e la percentuale del finanziamento rendicontato rispetto a quello assegnato che si attesta al 100% (69% in Italia). Bassa, rispetto al dato nazionale, la percentuale di recupero delle prestazioni ambulatoriali che in Liguria è pari al 36% (57% in Italia).

Maggiore, rispetto al dato italiano, la percentuale di committenza alle strutture private accreditate che è pari al 32% (29% in Italia). (ANSA).