Alisa, recupero prestazioni al 90%, dati Gimbe sono parziali

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - "In merito al recupero delle prestazioni non effettuate durante la pandemia e all'abbattimento delle liste d'attesa, i dati della Liguria sono molto positivi e non corrispondono a quanto pubblicato da Gimbe, che ha utilizzato i dati parziali che fanno riferimento solo al recupero di prestazioni collegate alla legge 234 del 2021 per il piano di recupero delle liste d'attesa, senza considerare le prestazioni effettuate attraverso altri finanziamenti". Lo afferma Alisa (Azienda sanitaria ligure) commentando i dati di Gimbe.

"Nei grafici pubblicati da Gimbe vengono prese in considerazione le prestazioni aggiuntive effettuate attraverso i fondi previsti da quella norma e che ammontano a circa 13 milioni - prosegue la nota -. Si tratta di circa 6mila interventi, 160mila prestazioni ambulatoriali e 60mila prestazioni di screening, effettuati con quel finanziamento.

Appare chiaro che, leggendo i dati pubblicati da Gimbe, altre regioni abbiano invece trasmesso i dati totali delle prestazioni aggiuntive. E questo è immaginabile che sia accaduto per una interpretazione diversa tra le regioni italiane, rispetto alla richiesta dei dati trasmessi. I dati sono palesemente disomogenei".

Per la Liguria, per avere un dato complessivo del recupero delle liste d'attesa e delle prestazioni non effettuate nel periodo post-pandemico, vanno considerati nel complesso 40 mln di euro aggiuntivi di produzione per gli interventi chirurgici programmati e di circa 66 mln aggiuntivi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale con ricetta del Ssn. Pertanto - sottolinea Alisa -, il reale recupero delle prestazioni in Liguria deve conteggiare circa 10mila ricoveri in più rispetto al 2021 (anziché i 6mila di Gimbe) e oltre un milione di prestazioni ambulatoriali in più (contro le 160mila indicate da Gimbe). Il dato percentuale di recupero delle prestazioni è di circa il 90% per quanto riguarda i ricoveri e gli interventi programmati (in linea con le prime regioni). Si attesta al 100% per le prestazioni di screening (il 20% di Gimbe fa riferimento a quelle recuperate solo attraverso il fondo della legge 234). Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali il recupero si avvicina al 100%". (ANSA).