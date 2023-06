In ex centrale Enel, idrogeno, logistica e centro sportivo

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Il Comune della Spezia ed Enel hanno firmato un protocollo d'intesa per la riconversione dell'area dell'ex centrale termoelettrica Eugenio Montale.

L'azienda energetica utilizzerà circa dieci ettari per la produzione di idrogeno verde grazie ad un impianto di produzione composto da un campo di pannelli fotovoltaici e da un impianto di elettrolisi, finanziato dal Pnrr. Quattro ettari saranno dedicati alla logistica e tre ettari a impianti sportivi. "Enel ha confermato l'impegno a proseguire con le bonifiche delle diverse aree - ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini -. E' iniziata la demolizione delle cisterne degli olii combustibili e sono in corso gli iter per ottenere le autorizzazioni per la demolizione del nastro trasportatore e delle strutture presenti sull'ex molo Enel. Inoltre abbiamo ricevuto garanzie sull'avvio delle procedure per la demolizione della ciminiera, che sarà completata entro la fine del 2025".

Decisiva l'allocazione dei 14 ettari che saranno invece destinati a nuove attività produttive attraverso un tavolo di confronto permanente con sindacati, associazioni di categoria e stakeholder della durata di tre anni. "Conoscevamo già i progetti che per l'area prevedono una parte di produzione ad idrogeno verde, una per la logistica, una per fotovoltaico e batterie di accumulo - fanno notare i sindacati Cgil, Cisl e Uil -. La novità è il centro sportivo sul quale ci riserviamo, anche qui, di approfondire. Ci aspettavamo però di essere coinvolti in step intermedi di analisi ed approfondimenti, questi ultimi comunque necessari per il proseguimento futuro del confronto tra tutti gli attori coinvolti, istituzionali, economici ed associativi del territorio". (ANSA).