Fatta la Giunta per Sestri Levante

A dieci giorni dal ballottaggio che ha eletto sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, civico di centrodestra sono stati definiti assessori e presidente del Consiglio. Due avvocati, due ingegneri , un commercialista, un medico e una laureata in filosofia i nuovi profili dei nuovo amministratori in un comune per decenni ha visto sindaco e consiglieri provenienti dal mondo operaio. Alla carica di vice sindaco e assessore al bilancio e tributi Sandro Muzio, assessore all' urbanistica e demanio Luigi Ceffalo, assessore al turismo e commercio Giuseppe Ianni, assessore all' ambiente, decoro della città e depurazione-rifiuti Sara Pellegrino, assessore ai servizi sociali, istruzione e lavoro Maura Caleffi.

Francesco Solinas, nella composizione della Giunta, ha mantenuto la linea civica che lo aveva visto contrapporsi al centrosinistra di Marcello Massucco e al centrodestra con i simboli dei partiti di Diego Pistacchi.Così ha presentato i cinque assessori puntando sulle loro professonalità dal vice sindaco Sandro Muzio commercialista, al bilancio agli avvocati Giuseppe Ianni al commercio e Turismo, Luigi Ceffalo al demanio e patrimonio, all' ingegnere Sara Pellegrino all' ambiente, depurazione e rifiuti, alla professoressa Maura Caleffi ai servizi sociali e Istruzione, infine per il presidente del Consiglio è stato indicato il commercialista Gian Paolo Benedetti. Di questi solo Muzio, Ianni e Benedetti sono stati eletti, gli altri sono tecnici. Benedetti è stato indicato dopo la rinuncia alla carica di presidente del Consiglio di Daniele Ventura. "Siamo pronti a partire e per prima cosa esamineremo i conti, dalle entrate alle uscite già programmate con numerosi mutui. Per quanto riguarda la partecipata Mediaterraneo valuteremo la situazione - ha detto Solinas - la nostra intenzione è quella di mantenere la struttura cercando di garantirne una sua stabilità". Mancano ancora deleghe? "Sì, per il momento manterrò lavori pubblici, protezione civile e polizia urbana mentre è mia intenzione dare mansioni ai consiglieri come ad esempio la delega allo sport ad Albino Armanino e alle politiche giovanili a Leonardo Sanguineti"