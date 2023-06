La regata Rolex Giraglia festeggia 70 anni con 184 barche al via

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Festeggia un compleanno speciale la storica regata velica Rolex Giraglia che compie 70 anni con un'edizione 2023 che si aprirà il 9 giugno con la Sanremo - Saint-Tropez, tappa di avvicinamento verso la partenza ufficiale dei tre giorni di regate costiere in Costa Azzurra. Poi ci sarà la regata d'altura con partenza il 14 giugno da Saint-Tropez e arrivo a Genova dopo avere doppiato lo scoglio della Giraglia. A Genova il 17 giugno ci sarà la cerimonia di premiazione. Alla partenza sono attesi 184 yacht da tutto il mondo.

Sono 70 anni per la regata nata il 14 gennaio 1953 nella sede dello Yacht Club de France dove si doveva decidere l'organizzazione di una regata d'altomare, annuale, da effettuarsi in Mediterraneo. E l'11 luglio di quell'anno fu la prima volta della Giraglia, ideata inizialmente come una regata d'altura di 241 miglia marine.

Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez prima della 'regata lunga'. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez e per questi suoi 70 anni ha deciso anche di regalarsi un volume di 400 pagine che racconta la storia della regata dal 1953 ad oggi.

Un tuffo nel passato ma guardando sempre al futuro come la novità di questa edizione: sarà per la prima volta anche virtuale, grazie alla collaborazione con Virtual Regatta, la più grande piattaforma mondiale per la simulazione di regate. La Virtual Rolex Giraglia partirà il 14 giugno con il segnale di avviso alle 11.55, in parallelo alla grande flotta di scafi che, nello stesso momento, lascerà Saint-Tropez alla volta della Giraglia. (ANSA).