Sequestrato docente, ma è esercitazione anti-terrorismo

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Esercitazione antiterrorismo al 'The International School' di Genova, organizzata dal comando provinciale dei carabinieri denominata 'Superba 2023'. Lo scenario ipotizzato prevedeva l'intervento in emergenza, su attivazione della Centrale operativa dei carabinieri di speciali squadre antiterrorismo sia dell'Arma che della polizia per individuare, bloccare e arrestare due ex studenti dell'istituto che armati erano entrati nella scuola e tenevano in ostaggio un insegnante. All'esercitazione hanno preso parte anche le volanti della polizia e le autoradio dell'Arma che hanno circondato la zona, presenti anche un negoziatore di primo livello e l'unità Artificieri-antisabotaggio dei carabinieri e due ambulanze del 118. L'esercitazione, condivisa con le autorità di polizia si è svolta in collaborazione con il dirigente scolastico, ed è stata preceduta da ripetuti avvisi al 112, il numero unico dell'emergenza, oltre che a tutte le sale operative delle varie forze dell'ordine allo scopo di rassicurare i cittadini qualora fossero arrivate telefonate di allarme.

Durante queste esercitazioni, svolte in aree sensibili delle città, vengono riprodotti i tipici scenari di crisi in cui le forze dell'ordine sono chiamate a intervenire. All'esercitazione hanno preso parte anche il comandante Interregionale, il generale Gino Micale e il comandante della legione Carabinieri Liguria, il generale Maurizio Ferla. (ANSA).