In fiamme Tir con un carico di frutta sull'A10, code

Un tir che trasportava un carico di frutta è andato in fiamme stamani sull' Autostrada dei Fiori all'altezza di Camporosso (Imperia), in un tratto a doppio senso di marcia con scambio di carreggiata. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e le cause che hanno determinato il rogo.

Code di circa 5-6 chilometri si registrano in entrambe le direzioni di marcia a seguito delle operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo. (ANSA).