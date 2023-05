Solinas, a Sestri Levante cittadini stufi di vedere solite facce

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 30 MAG - Francesco Solinas, neo eletto sindaco di Sestri Levante, ha preso possesso stamani dell'ufficio del sindaco a palazzo Pallavicini, in piazza Matteotti.

Scardinata dunque la roccaforte della sinistra del levante ligure: ''Diciamo che la maggior parte dei cittadini era stufa di vedere sempre le stesse facce a palazzo - ha detto sorridente Solinas, figlio dello storico comandante della stazione Carabinieri di Sestri Levante -. Abbiamo portato avanti una proposta moderata di alternanza. Non siamo di sinistra e questo è chiaro ma noi abbiamo volutamente parlato di liste civiche anche se alcuni elementi hanno fatto politica locale con la Lega e Claudio Muzio in Regione .Nessuno però ha mai parlato delle rispettive appartenenze anche se sono stati 'maltrattati' proprio dai responsabili dei partiti''.

State preparando la Giunta? ''Ci vorrà qualche giorno dobbiamo valutare competenze e soprattutto il tempo che va dedicato agli assessorati'' E il lavoro in Amt? ''Tra qualche giorno lascerò ogni incarico - ha detto Solinas - per dedicarmi al nuovo mandato che richiederà tanto lavoro anche sabato e domenica compresi'' (ANSA).