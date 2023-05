Sestri Levante 'la rossa' va a un civico di centrodestra

Un'altra roccaforte rossa della Liguria passa al centrodestra dopo il voto del ballottaggio. Accade a Sestri Levante (Genova).

Francesco Solinas, civico di centrodestra, è il nuovo sindaco di Sestri Levante con il 58,23% dei consensi. Ha ottenuto 4859 voti (aventi diritto al voto 8569). Marcello Massucco, candidato del centrosinistra (Pd e tre liste civiche) si è fermato al 41,77% con 3486 voti. Al primo turno Solinas aveva avuto il 28,82%, mentre Massucco era al 34,99% . Solinas era stato sostenuto da parti di Forza Italia e Lega, ma non dalle segreterie dei partiti del centrodestra che avevano scelto Diego Pistacchi, non arrivato al ballottaggio. Solinas negli ultimi giorni era stato appoggiato dal governatore Giovanni Toti e dalla Lega.

Al primo turno un'altra roccaforte rossa, Camogli (Genova), era passata al centrodestra dopo 25 anni di amministrazione di centrosinistra.

''Non mi aspettavo un simile distacco - dice Francesco Solinas attorniato da decine di sostenitori- pensavo ad uno scrutinio tirato invece ho vinto in tutti i seggi ". Una campagna elettorale pesante. "Più che altro - dichiara il neo sindaco- con una ostilità alla quale non ero abituato. Io credo che la politica locale debba basarsi sull'onestà e sull'impegno a favore della cosa pubblica''. Ora viene il difficile. "Si - dice l'ingegnere Francesco Solinas dipendente AMT di Genova -. Un mandato pesante che partirà dall'esame dei conti perché se è vero che c'è un avanzo di amministrazione è preoccupante l'indebitamento per i continui mutui. Ma ora godiamoci la festa".

Muzio, 'Non rinnego FI ma progetto Solinas era vincente'

Contro di me cattiverie, ma questo sindaco è speciale

Il più radioso è Claudio Muzio, capogruppo regionale di Forza Italia e vero protagonista prima della candidatura e poi del successo di Francesco Solinas. Un progetto che il suo partito, non ha mai condiviso. "Da Luglio lavoriamo a questo progetto di liste civiche, anche se con alcuni appartenenti a forze politiche ,per andare incontro alla voglia di cambiamento che si percepiva a Sestri Levante dopo oltre 30 anni di guida Pd. E' una vittoria incredibile dopo una campagna elettorale improntata su odio e falsità sul mio ruolo regionale in Forza Italia, partito che ho rinnegato ma semplicemente non utilizzato, così come alcuni amici della Lega, in un progetto costruito attorno a Solinas, persona speciale che i sestresi impareranno a conoscere. Io non chiedo nulla, sarò semplice consigliere comunale al servizio della comunità".

Pistacchi, 'Complimenti a Solinas, collaboro come minoranza'

"Complimenti a Francesco Solinas e in bocca al lupo per un impegno sicuramente difficile quanto affascinante! Come già detto, sarò pronto a collaborare nell'interesse di Sestri Levante anche dai banchi della minoranza, con l'impegno a farmi garante di quel buongoverno che Francesco ha assicurato di portare a Sestri in linea con il centrodestra che ben governa ormai in tutta la Liguria". Così Diego Pistacchi candidato sindaco delle segreterie dei partiti di centrodestra non andato al ballottaggio commenta l'elezione di Solinas. "Un sincero pensiero anche per Marcello Massucco, uscito sconfitto da questo ballottaggio, che ha certamente scontato il malcontento creato a Sestri da troppi anni di governo autoreferenziale del Pd", conclude Pistacchi.

Massucco, 'Non ho nulla da rimproverarmi'

Il Pd rifletta su quanto accaduto qui

''C'è grande delusione. Il vento nazionale del centrodestra si è abbattuto su Sestri Levante ed è chiaro che ha fatto breccia sulla volontà dei cittadini di cambiare dopo 30 anni di centrosinistra. Non ho nulla da rimproverarmi. Sulla mia proposta ho visto molti giovani impegnarsi e tanti per la prima volta''. Così Marcello Massucco, il candidato del Pd uscito sconfitto dal ballottaggio a Sestri Levante commenta l'esito del voto. Su di lui, nel tentativo di arginare la rincorsa del centrodestra al Comune era confluito anche il sostegno di Italia Viva e di parte del Movimento 5 stelle. a cui è seguito l'apparentamento con la lista civica Sestri al Centro di Calabrò. Ma non è servito. Si attende una resa dei conti nel Pd? ' Non resa dei conti ma riflessione, che porti ad una traversata nel deserto. Ascoltare la gente partendo da zero. Intanto noi faremo una opposizione severa e costante''.