A Santa Margherita e Rapallo il Tigullio Vip padel

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 29 MAG - Dall'8 al 10 giugno, Rapallo e Santa Margherita Ligure ospiteranno, negli impianti del Tennis Club Santa Margherita Ligure e il Rapallo Padel, il Tigullio Vip Padel, appuntamento sportivo che vedrà in campo una ventina di personaggi del mondo dello sport, della televisione e del giornalismo, con una giornata, il 9 giugno, interamente dedicata alla beneficienza con la fondazione Insuperabili.

Attesi nel Tigullio Nicola Amoruso, Stefano Bettarini, Antonio Cabrini, Tommaso Chiabra, Roberto D'Aversa, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, Jimmi Ghione, Mark Iuliano, Tomas Locatelli, Massimo Maccarone, Dario Marcolin, Moreno Morello, Antonio Ornano, Pierluigi Pardo, Gianpaolo Pazzini, Luigi Di Biagio e Stefano Mauri. "A beneficiare di questo evento - spiega l'assessore allo Sport Ferro - saranno anche tante attività ricettive del Tigullio. Il padel da novità è diventata certezza in brevissimo tempo e sta prendendo sempre più piede anche nella nostra regione.Ci siamo adoperati su vari progetti, tra cui ricordo quello già inaugurato nel comune di Rovegno, e interverremo certamente anche nei prossimi anni per potenziare le strutture a disposizione degli amanti di questo sport". Avvio del torneo l'8 giugno, nel pomeriggio, al tennis club di Santa Margherita Ligure, il 9 giugno seconda giornata di gare, in programma Rapallo Padel, con partite di padel inclusivo con i ragazzi della Fondazione Ecoeridania Insuperabili e la presenza dei volontari della fondazione che raccoglieranno fondi per le iniziative a sostegno di progetti, enti, associazioni operanti negli ambiti di sport e disabilità, dell'educazione e della ricerca. Alle 19.30 al Chiosco della Musica sul lungomare di Rapallo con esibizione di calcio freestyle con Anastasia Bagaglini e Lorenzo Neri, e la partecipazione di Vittorio Brumotti e Rosaria Renna. A seguire serata di beneficienza per la Fondazione Ecoeridania Insuperabili, con Simona Branchetti.

Il 10 giugno al via le due semifinali e, nel tardo pomeriggio, le finali al tennis club Santa Margherita Ligure. Alle 19 incontro in piazza con la cittadinanza e i partecipanti del torneo con Alba Parietti, Chiara Squaglia e Rosaria Renna, alle 20 le premiazioni. (ANSA).