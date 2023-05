Genova, volo di tre metri mentre si fa un selfie grave ventenne

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Una ragazza irlandese di 22 è precipitata dalla balaustra della passeggiata di Corso Italia compiendo un volo di tre metri e procurandosi un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio all'altezza dei bagni San Giuliano. Secondo alcune testimonianze pare che la giovane, che era insieme ad un connazionale, si stesse facendo un selfie quando ha perso l'equilibrio ed è caduta finendo su una tettoia dei bagni. Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla e l'automedica del 118 di Genova. La giovane è stata trovata sanguinante ma cosciente ed è stata trasporatata all'ospedale San Martino in codice rosso. A dare l'allarme il personale dello stabilimento balneare. Allertata anche la capitaneria di porto di Genova, competente per gli episodi che acacdon in aree demaniali marittime. (ANSA).