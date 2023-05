Scajola presenta la Giunta come Andreotti, Craxi e Berlusconi

(ANSA) - IMPERIA, 26 MAG - "La Giunta è stata nominata in continuità con l'amministrazione precedente, che si è mossa ottenendo risultati che hanno portato a un ampio consenso, riversato sulla figura del sindaco. Ci sono conferme e nuove immissioni e nel primo consiglio proporrò la nomina a presidente del consiglio comunale di Simone Vassallo". Lo ha detto sindaco di Imperia, Claudio Scajola, alla presentazione della nuova Giunta, composta da 9 assessori. Il primo Consiglio ci sarà il 31 maggio.

"Ho dedicato tempo all'accorpamento delle competenze dei diversi settori, per avere maggiore efficienza e cercare di far corrispondere meglio le deleghe degli assessori agli uffici e ai servizi del nostro Comune. Sulla nomina ad assessore di Monica Gatti (ex Lega), che nella precedente amministrazione Scajola sedeva all'opposizione, ha detto: "Lei è una commercialista, è sempre intervenuta in commissione bilancio e in Consiglio comunale. Negli ultimi due bilanci ha sempre avuto consonanza, quindi, mi pare una delega che possa svolgere bene".

Scajola ha poi spiegato la comunicazione delle deleghe agli assessori in diretta. "E' una tecnica che hanno sempre usato i migliori presidenti del consiglio. Così facevano: Craxi, Andreotti e Berlusconi. Mi sembra un buon modo, evitiamo polemiche preventive".

Questa la Giunta: Claudio Scajola - sindaco, "Personale, Porti, Demanio, Servizi demografici"; Giuseppe Fossati - vicesindaco, "Sviluppo Sostenibile del Territorio" ; Ester D'Agostino - "Qualità Urbana"; Gianfranco Gaggero - Lavori Pubblici e manutenzioni; Antonio Gagliano - "Città Sicura" ; Monica Gatti - "Servizi Finanziari" ; Laura Gandolfo - "Comunità Solidale" ; Gianmarco Oneglio - "Sviluppo Economico"; Marcella Roggero - "Città Viva" ; Mattia Sasso - "Sviluppo Locale".

