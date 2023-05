Propaganda novax copre manifesti mortuari nel ponente ligure

(ANSA) - SAVONA, 26 MAG - Alcuni no-vax a Celle Ligure (Savona) nella notte hanno coperto i necrologi mortuari di una bacheca con manifestini realizzati ad hoc con nomi e fotografie di una serie di persone decedute - secondo loro - a pochi giorni di distanza dalla somministrazione di una dose di vaccino anti-Covid-19. A dare la notizia il quotidiano online IVG.it.

I manifestini riportano da un lato il marchio dei no vax con le due V rosse all'interno di un cerchio, e dall'altro la fotografia del defunto. Per ognuno, dopo nome, cognome ed età, compaiono la professione, la data di vaccinazione e quella del decesso.

Si tratta di persone di varie età e nazionalità. Ogni manifesto termina con la scritta "i vaccini uccidono" e l'invito a unirsi al ViVi con il nome del canale Telegram.

Nella stessa zona è stata anche vandalizzata una panchina, su cui è comparsa la scritta "il vax uccide" tracciata con della vernice rossa.

"Un gesto gravissimo e spregevole - commenta il sindaco Caterina Mordeglia -. Ho già incaricato di rimuovere immediatamente manifesti e scritte, e la panchina è già stata ripulita. Esistono modi civili per esprimere il proprio dissenso, questo è solo un atto vandalico". (ANSA).