Spezia:set ball salvezza e un pensiero alla Romagna

Il calendario 'spezzatino' offre allo Spezia, oggi a +1 sul terzultimo posto, il primo set ball salvezza. Domani pomeriggio la squadra di Leonardo Semplici si gioca una grossa fetta delle proprie chance di giocare il quarto anno consecutivo in serie A nella partita contro il brillante Torino di Ivan Juric. Città ligure in totale fermento: stadio tutto esaurito nei settori di casa ormai da giovedì sera, tifosi che organizzano la ormai tradizionale "scooterata" per scortare la squadra fino allo stadio e aria di festa per la concomitante organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri. La "breccia" che Gyasi e compagni sperano di fare è soprattutto quella nella porta dei granata, reduci da una striscia di tre vittorie consecutive fuori casa. Obiettivo segnare per primi e lasciarsi alle spalle una poca freddezza in area di rigore che più di ogni altra cosa ha zavorrato i risultati da quando Semplici si è seduto in panchina.

Molto atteso il bomber Nzola, su cui si concentrano le speranze dei padroni di casa. Non sarà una partita come le altre per lui, che toccherà la presenza numero 100 con lo Spezia, che lo ha lanciato in serie A scoprendo un attaccante di razza, e potrebbe giocare la sua ultima partita allo stadio Picco. Ha di recente rinnovato il suo contratto per altre tre stagioni, ma a 26 anni sembra pronto a misurarsi con realtà più importanti, magari all'estero.

Sugli spalti attesa praticamente tutta la famiglia newyorchese Platek, a partire dal proprietario Robert e dal presidente Philip, pronti nei prossimi giorni a presentare il progetto di ristrutturazione e ampliamento della tribuna del Picco, cantiere che aprirà alla fine del campionato.

Il pensiero del club va anche all'Emilia-Romagna alluvionata: domani parte dell'incasso andrà alla Croce Rossa impegnata sul campo. (ANSA).