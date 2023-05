Nuovo superstore Esselunga a Genova con 153 dipendenti

Inaugurato a Genova San Benigno il supermercato Esselunga in via di Francia, il secondo punto vendita della catena in città, il quarto in Liguria. Nel nuovo negozio lavoreranno 153 dipendenti, l'80% assunti a tempo indeterminato. Il supermercato ha una superficie di vendita di 3.200 metri quadrati su due piani ed è dotato di un parcheggio di oltre 260 posti auto con 34 postazioni per la ricarica delle auto elettriche. Il progetto ha previsto aree verdi per oltre 1.000 metri quadrati, con la piantumazione di alberi, arbusti e un giardino pensile di 1.000 metri quadrati sul tetto dell'edificio.

"È una giornata importante perché Genova si apre ulteriormente alla libertà e alla concorrenza. - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti - Libertà per i consumatori di scegliere dove riempire il loro carrello della spesa. Era qualcosa di assurdo e surreale che prima del nostro arrivo una grande catena di supermercati avesse sostanzialmente una conventio ad excludendum in Liguria, abbiamo rimediato".

"Non è vero che i piccoli negozi chiuderanno - afferma il sindaco Marco Bucci - la concorrenza è l'anima del commercio ma soprattutto è quello che fa bene ai cittadini. L'aver introdotto la concorrenza anche nei supermercati è un grande vantaggio per città, cittadini e imprese".

"C'è il pienone, speriamo che non sia solo per oggi che è il primo giorno, ma che i nostri servizi, la nostra qualità, convenienza e capacità, siano apprezzate dai genovesi. Il traffico, nonostante la grande affluenza mi pare sia fluido", sottolinea il direttore Marketing e Comunicazione del gruppo Esselunga Roberto Selva.

Tra i presenti all'inaugurazione, oltre alla famiglia Caprotti, l'ex ministro e presidente di La Villata Immobiliare (Esselunga) Angelino Alfano, gli ex parlamentari Sandro Biasotti e Roberto Cassinelli, l'imprenditore Aldo Spinelli.

Il punto vendita sarà aperto ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20. Dalla nuova costruzione con un 'cannocchiale visivo', una suggestiva finestra ubicata al secondo piano, si potrà ammirare la Lanterna, antico faro e simbolo di Genova.

Pd a Bucci, nuova Esselunga non è sinonimo di progresso

"Sembra surreale dover ricordare al sindaco Marco Bucci che Genova, la città che amministra da sei anni, è un luogo da cui emigrano circa 6.000 persone all'anno e la ragione non è probabilmente legata all'insufficienza della grande distribuzione, ma all'assenza di politiche strutturali capaci di dare lavori stabili e dignitosi, di garantire spazi sicuri e di offrire opportunità culturali di valore". Così il Partito Democratico di Genova commenta le parole del sindaco Marco Bucci all'inaugurazione del supermercato Esselunga di San Benigno. "Il progresso che promuove ciecamente la grande distribuzione a scapito dei negozi di vicinato è figlio di un'idea di società in cui sono normalizzati lavori precari e malpagati, come spesso sono quelli offerti dalla grande distribuzione - denuncia il Pd - in cui si rinuncia a creare presidi sul territorio, lasciandoli privi di una preziosa rete sociale la cui mancanza genera insicurezza in molti quartieri, e in cui tutto lo spazio a disposizione viene ceduto ai privati e destinato al commercio, rendendo sempre più complicato trovare luoghi di aggregazione per i giovani". "Forse ha ragione il sindaco, fare la guerra al progresso è inutile. Ma adoperarsi perché il progresso crei opportunità di sviluppo per tutte e tutti, seguendo gli interessi della comunità intera e non diventi un'occasione di profitto per pochi è il compito di chi governa - aggiunge - Un compito a cui il sindaco di Genova e la sua Giunta hanno deciso di rinunciare".