Staglieno protagonista per la Settimana dei cimiteri storici

Il cimitero monumentale di Staglieno sarà protagonista in occasione della Settimana dei cimiteri storici europeimin programma dal 26 maggio al 5 giugno.

In programma, un ricco calendario di eventi sul tema del benessere e la ricerca dell'armonia e poi concerti, visite guidate, sessioni di Tai Chi & musica, passeggiate & meditazione, attività didattica, un concorso fotografico e una caccia al tesoro per le scuole, alla ricerca di un equilibrio interiore tra silenzi, arte e memoria di Staglieno.

«Il cimitero di Staglieno mostra la sua bellezza architettonica e le sue straordinarie sculture - commenta l'assessore Marta Brusoni - la Spoon River genovese è un museo e, proprio nell'intento di valorizzarne l'incommensurabile patrimonio culturale, abbiamo realizzato il primo Digital Twin del cimitero di Staglieno che attraverso la realtà virtuale via browser, ne ha reso alcune parti visitabili da qualsiasi parte del mondo". La Settimana 2023 segna, tra l'altro, l'imminente conclusione del progetto Staglieno si a[ni]ma che punta a valorizzare il cimitero. Il progetto lascia come eredità l'InfoPoint per i visitatori.

Gli eventi di questa edizione sono caratterizzati dal coinvolgimento delle scuole e dei giovani: gli allievi dell'Istituto Firpo Buonarroti faranno l'accoglienza dei visitatori. Quest'anno ci sarà anche un itinerario dedicato a La Genova del Business - ritratti di grandi industriali.

Il Liceo Pertini interviene con il suo Vocal Ensemble e la sua banda, mentre Il Conservatorio Paganini rinnova la sua partecipazione con una performance jazz, mentre il Liceo Artistico Klee Barabino ha realizzato la scenografia.

La vera novità della settimana è rappresentata dalla caccia al tesoro, organizzata in collaborazione con l'Università di Genova e progettata da Camilla Aggio, Alice Di Fiore e Davide Fossati del corso di laura magistrale in design. La prima edizione della Cemetery Hunt Staglieno si terrà il 31 maggio 2023. L'evento è rivolto alle classi quarte delle scuole superiori, che tra enigmi e indovinelli esploreranno Staglieno.

