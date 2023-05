Centinaia di bandiere ai lampioni, Genova si risveglia rossoblù

Genova si è risvegliata colorata di rossoblù, con centinaia di bandierine appese ai lampioni e a ogni altro sostegno possibile nella zona del centro. Spicca tra tutte anche una grande bandiera che sventola, come nel giorno della promozione, appesa tra due palazzi all'inizio di via Assarotti.

L'iniziativa è di un gruppo di ignoti tifosi genoani che hanno agito nella notte in vista dell'ultima partita di campionato in programma domani sera al Ferraris che darà sfogo a ulteriori festeggiamenti per la immediata promozione in A conquistata contro l'Ascoli.

Le bandierine rossoblù colorano tutta Piazza Corvetto, via Assarotti, via Bertani e salgono verso la circonvallazione a monte dove sono spuntate tra l'altro anche in Corso Solferino, Corso Firenze, Corso Magenta. (ANSA).