Per il ballottaggio a Ventimiglia apparentamenti lontani

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 16 MAG - E' partito il conto alla rovescia per i due candidati al ballottaggio a Ventimiglia: Flavio Di Muro (Lega), appoggiato dal centrodestra unito e Gabriele Sismondini, indipendente, sostenuto dal Pd, ma al momento sembra lontana, anche se non esclusa, l'ipotesi di eventuali apparentamenti. La candidata sindaco Tiziana Panetta (Federazione civica, 12,42% ), che sarà all'opposizione, ha già detto che non si apparenterà con nessuno. "Ovviamente lascio libertà di voto - afferma - non darò alcuna indicazione, ognuno scelga secondo coscienza".

Flavio Di Muro (37,28%) si appella agli elettori vicini al centrodestra. "Abbiamo due settimane per chiedere nuovamente la fiducia a chi ha già espresso la propria preferenza, indicandoci come la maggioranza relativa dei ventimigliesi - afferma -.

Chiedo fiducia anche a chi ha espresso la preferenza verso altri candidati sindaco o consiglieri di area centrodestra, perché il nostro avversario ora è il Pd. Non dobbiamo riconsegnare il Comune al centrosinistra".

Per Sismondini (29,20%), invece, è ancora troppo presto per parlare di apparentamenti: "Siamo contenti del nostro risultato, ma dobbiamo ancora valutare". Su di lui potrebbero convergere i voti dei Cinque stelle: Maria Spinosi ha un tesoretto del 3,41% L'ex sindaco Gaetano Scullino (civico, di area centrodestra 10,51%), difficilmente si alleerà con Di Muro, che nel giugno scorso è stato il regista della fine anticipata della sua legislatura facendogli mancare la maggioranza. Così come sarà difficile che possa appoggiare Sismondini, che all'epoca in cui era sindaco siedeva sui banchi della minoranza. (ANSA).