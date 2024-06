Spaccio attraverso feritoie in case popolari,11 arresti a Latina

I carabinieri di Latina stanno eseguendo 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. L'organizzazione, composta prevalentemente da donne - otto delle destinatarie di misura cautelare - vendeva il narcotico utilizzando feritoie ricavate dalle porte blindate degli appartamenti, così come avviene in altre importanti piazze di spaccio come Scampia o Tor Bella Monaca. La banda aveva occupato abusivamente alcune abitazioni di proprietà dell'Ater e costruito immobili in zona agricola non edificabile. Maggiori dettagli saranno diffusi in mattinata da parte degli investigatori.



