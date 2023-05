Dopo 25 anni il centrodestra conquista Camogli

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Camogli dopo 25 anni di gestione centrosinistra passa al centrodestra. Il nuovo sindaco è Giovanni Anelli che alla guida della lista civica 'Per la nostra città', appoggiato dal centrodestra e dalla Lega, ha ottenuto il 48,95% dei voti e incassando i complimenti della segretaria provinciale della lega Francesca Corso.

"Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Lega nel comune di Camogli, dove abbiamo avuto una vittoria storica del centrodestra, con Giovanni Anelli Sindaco, in un feudo della sinistra con l'elezione dei nostri due candidati Francesco Olivari e Claudio Pompei, entrambi con ottimi risultati di preferenza".

Anelli spezza così un dominio delle liste civiche di centrosinistra che dal 1998 governavano la città. "La nostra lista 'Per la nostra Città' ha vinto perché è stato un gioco di squadra tra persone presenti in lista, ma anche esterni - è stato il primo commento del neo sindaco-. Tra cui Stefano Quarantelli e Vittorio Crovetto che ringrazio pubblicamente. La campagna elettorale è stata difficile e per questo devo e voglio ringraziare chi ci ha appoggiato e supportato a partire dalla mia famiglia". (ANSA).