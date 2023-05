Nei primi 3 mesi dell'anno 15mila occupati in più in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Nel primo trimestre 2023 sono 485.399mila gli occupati che lavorano nelle aziende private presenti in Liguria, 14.834 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e 23.791 in più rispetto al primo trimestre del 2021.

Questi i numeri raccolti dalla Camera di commercio di Genova, elaborati sulla base dei dati raccolti dal Sistema Informativo Excelsior e Infocamere.

"Questi dati mostrano un mercato del lavoro dinamico, indice di un'economia vivace in tutti i settori - commenta il presidente della Liguria Giovanni Toti - Le aziende liguri, da quelle a conduzione familiare fino a quelle più grandi, si confermano una risorsa fondamentale per creare occupazione e benessere nel nostro territorio. I dati denotano che ormai da un anno a questa parte abbiamo una forte ripresa del tessuto socio economico ligure con un incremento costante dei lavoratori attivi".

" I 14.834 addetti in più rispetto al primo trimestre dell'anno scorso - sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia - sono un dato confortante e significano che il rimbalzo dell'economia post-Covid è ancora in corso nonostante le conseguenze della crisi energetica e dell'inflazione. Per la prossima estate le previsioni Excelsior indicano assunzioni in crescita, trainate da quella che si prospetta come un'ottima stagione turistica". (ANSA).