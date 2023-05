Di Muro in campo per una Ventimiglia sicura

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 12 MAG - "A Ventimiglia servono più controlli, sicurezza e decoro della città. Ho già proposto un 'Patto per Ventimiglia sicura', tra il sindaco e il Viminale perché gli vengano affidati nuovi strumenti volti a ottenere una migliore convivenza tra residenti e migranti". Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Ventimiglia, l'ex deputato Flavio Di Muro (Lega), attuale membro della segretaria del viceministro Edoardo Rixi, a ridosso della festa di fine campagna elettorale. Proprio oggi Di Muro ha ricevuto un video endorsement del leader della Lega, il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Molti confidano in Di Muro per trovare una soluzione all'emergenza umanitaria e di ordine pubblico dei migranti, bloccati alla frontiera con la Francia. "C'è voglia di rinnovamento e competenza e noi siamo pronti - afferma Di Muro -. E' stata una campagna elettorale agguerrita, ma entusiasmante. Abbiamo presentato un programma realizzabile, abbiamo una squadra coerente e unita e ora non ci resta che attendere il responso dei ventimigliesi". Prosegue: "Ci sono stati molti dibattiti interessanti, ho avuto modo di incontrare tante persone, visitare le frazioni e incontrare le categorie economiche della città. Mi ha fatto molto piacere il riconoscimento del mio impegno da parte di Regione e Governo. I miei slogan sono: "Ventimiglia torna grande" e "Ritroviamo l'orgoglio di sentirci ventimigliesi". Di muro è appoggiato da cinque liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Unione di Centro e Ventimiglia torna grande. (ANSA).