Comunali a Imperia, Bracco punto al ballottaggio con Scajola

(ANSA) - IMPERIA, 12 MAG - "E' stata una campagna elettorale molto interessante e partecipata. Abbiamo incontrato i cittadini, le associazioni: Imperia sta reagendo. Se arriviamo al ballottaggio c'è una grande possibilità di vincere, perché ci sono molti punti in comune con gli altri gruppi che potrebbero convergere su di noi". A parlare è Ivan Bracco, 54 anni, vice commissario di polizia, responsabile della polizia postale di Imperia, il principale avversario del sindaco uscente e ricandidato Claudio Scajola. Bracco è appoggiato dalle liste Imperia Rinasce, Partito Democratico e Sinistra Italiana.

Com'è stato il confronto politico con il suo principale avversario? "Impossibile, perché non ha voluto partecipare agli incontri. In ultimo, ieri pomeriggio, con il Comitato per l'Aurelia Bis che nella sede dell'associazione sportiva San Camillo ha organizzato un confronto nella sede di Castelvecchio.

Lui ha mandato un sostituto, ma io l'ho allontanato dicendo che sulle sedie devono sedersi i candidati e non i sostituti. Questa non è democrazia. Un sindaco deve andare in tutti i luoghi, anche quelli più ostili". Bracco sottolinea anche una scaramuccia ai banchetti di via XX Settembre, quando un giornalista, intervistando i vari candidati, si sarebbe sentito rispondere da Scajola, che non conosceva il candidato Bracco. "A quel punto il giornalista si è offerto di presentarci, visto che eravamo distanti pochi metri e lui ha iniziato a gridare davanti a tutti". (ANSA).