Bucci, su 'donne e lavoro' lo Stato è più avanti del privato

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Il 62% dei dipendenti del Comune di Genova è donna e il 38% uomo (3.286 unità rispetto a 2.013), il 55% dei dirigenti comunali genovesi è donna.

"Nell'amministrazione pubblica non c'è discriminazione e gli stipendi sono uguali per tutti, lo Stato in questo caso è molto più avanti rispetto al privato". Lo mette in evidenza il sindaco di Genova Marco Bucci durante gli 'Stati generali delle donne' organizzati a Palazzo Tursi a pochi giorni dalla Festa della mamma.

"Ho avuto la fortuna di avere un grande capo nell'azienda dove lavoravo prima di diventare sindaco, era una donna, - ricorda Bucci - una donna originaria di una famiglia italo-americana che mi ha aiutato a crescere in termini di carriera e mi ha insegnato cosa vuol dire il valore delle diversità". Il sindaco Bucci denuncia che "nel settore privato le carriere in Italia non sono simili e la cosa più grave è che non sono simili gli stipendi a parità di posizione, un problema enorme che va affrontato". (ANSA).