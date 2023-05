In centinaia al funerale di Danjela, uccisa dall'ex con colpo di pistola

(ANSA) - SAVONA, 11 MAG - Centinaia di persone hanno preso parte stamani ai funerali di Danjela Neza, 29 anni, uccisa con un colpo di pistola venerdì scorso dal suo ex compagno in piazza delle Nazioni, a Savona.

Anche il sindaco Marco Russo, che ha disposto la bandiera a mezz'asta sulla facciata del Municipio, era nella chiesta del Sacro Cuore di Gesù. "Danjela - ha detto don Giovanni Lupino nell'omelia - ci ha costretti tutti a riflettere. Quante lacrime dovranno ancora versare le donne, le madri, le sorelle perché finisca la violenza? Il Dio in cui credo ha il volto di Danjela, una innocente massacrata. Noi uomini davanti a lei dobbiamo rinnovare l'impegno a mettere fine alla violenza. Dobbiamo essere costruttori di amore, pace e fraternità".

Nel corso della cerimonia, anche il ricordo delle amiche più care: "Danjela era piena di vita e di energia. Era instancabile.

Siamo tristi e arrabbiate perché non riusciamo a trovare un senso a questo vuoto". La salma di Danjela partirà per l'ultimo viaggio verso la sua terra d'origine, in Albania, domani.

Secondo quanto confessato dall'autore dell'omicidio ed ex compagno di Danjela Safayou Sow quella notte i due avrebbero avuto un ultimo incontro chiesto da Sow per cercare di riallacciare il rapporto. I due hanno litigato a lungo fino a quando Safayou Sow è andato in macchina, ha preso una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa e le ha sparato, forse alla nuca e forse più colpi. Poi ha telefonato al 112 e ha detto: "Ho sparato a una donna, venitemi a prendere".

