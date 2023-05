Tar annulla l'affidamento dei lavori per la diga di Genova

La prima sezione del Tar della Liguria, riunita il 7 maggio, ha annullato l'aggiudicazione della gara per la nuova diga foranea del porto di Genova. La decisione dei giudici amministrativi è stata pubblicata oggi. La decisione però non avrà effetti sui cantieri. Trattandosi di un'opera finanziata con le risorse previste dal Pnrr, "e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato".

L'illegittimità dell'atto ha valore solo ai fini risarcitori. Il ricorso era stato presentato da Eteria, il consorzio guidato dai gruppi Gavio e Caltagirone con la spagnola Acciona e Rcm costruzioni, contro l'aggiudicazione della gara per la realizzazione della nuova diga foranea al consorzio Webuild-Fincantieri. In passato il Tar aveva rigettato la sospensiva richiesta dai ricorrenti, cosa che avrebbe ostacolato l'avvio dei lavori, iniziati ufficialmente con la cerimonia del 4 maggio scorso. Il ricorso chiedeva, previa sospensiva, l'annullamento del decreto di aggiudicazione del presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, commissario straordinario per la realizzazione dell'infrastruttura. L'oggetto del ricorso e' il "decreto di aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori della prima fase funzionale" della diga, messo a base d'asta a 928 milioni. Il costo complessivo dell'opera è previsto in 1,3 miliard, coperti anche da fondi del Pnrr. La nuova diga sarà lunga 6,2 km, la prima parte dei lavori riguarda 4,1 km.

Se confermata sentenza Tar verso un risarcimento milionario

Se la sentenza del Tar della Liguria dovesse essere confermata negli altri gradi del giudizio amministrativo, l'Autorità portuale, che secondo quanto si apprende da fonti qualificate sta preparando il ricorso al Consiglio di Stato, dovrebbe pagare un un risarcimento milionario. Se venisse riconosciuta l'illegittimità della gara, sempre secondo la stessa fonte, anche la Corte dei conti potrebbe intervenire contro l'Autorità portuale, ipotizzando l'accusa di danno erariale.