Sampdoria col Torino in campo per l'orgoglio

Dejan Stankovic non lascia. Ieri la conferma ufficiale dopo l'incontro con la dirigenza della Sampdoria ma la figuraccia di Firenze ha lasciato il segno e il mister blucerchiato vuole subito una risposta dai suoi ragazzi nella gara di domani al Ferraris col Torino. Stankovic non ha parlato ai canali ufficiali del club: ha voluto concentrarsi sulla sfida con i granata durante la quale chiede alla squadra di reagire subito dopo il 5-0 incassato con la Fiorentina. La retrocessione ormai è vicinissima, epilogo di una stagione iniziata male con i dubbi societari e che potrebbe finire peggio con la retrocessione in serie B ma soprattutto con il rischio fallimento.

Ma c'è un campionato da finire e Stankovic lo ha detto forte e chiaro ai suoi giocatori che non vuole rivedere il film girato in terra toscana perché come ha sempre ripetuto "sappiamo le difficoltà che abbiamo ma non bisogna mollare mai e dobbiamo farlo per i nostri tifosi". In campo per l'orgoglio dunque domani alle 18 con la squadra di Ivan Juric per dare un segnale importante dopo la debacle di qualche giorno fa con la formazione di Vincenzo Italiano. E Stankovic potrebbe decidere anche di rivoluzionare la sua Sampdoria dando spazio magari a chi è stato meno utilizzato in questo periodo. Primo tra tutti quel Fabio Quagliarella che potrebbe prendere posto in attacco al fianco di Manolo Gabbiadini per cercare di risolvere almeno in questo finale di campionato un problema che ha condizionato tutta l'annata doriana: sono stati infatti appena 20 i gol segnati, peggiore attacco della serie A e tra più negativi anche nei principali campionati europei. Poi continua l'emergenza in difesa con Nuytinck non è ancora al meglio e le soluzioni alternative provate anche a Firenze non hanno assolutamente convinto, iniziando da Murillo. (ANSA).