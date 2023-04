Amt, da oggi mezzi pubblici gratis per cani grossa taglia

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Non solo chihuahua e barboncini, da oggi tutti gli "animali d'affezione" anche di grossa taglia potranno viaggiare gratuitamente a bordo di bus, metropolitana, ascensori, funicolari e tutti gli altri mezzi gestiti da Amt. È la novità lanciata da Comune di Genova, Città Metropolitana e dall'azienda di trasporto pubblico e presentata questa mattina.

L'iniziativa è sperimentale e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Il trasporto gratuito degli "animali da affezione" era riservato finora, come da regolamento, a gatti, cani di piccola e media taglia, cani accompagnatori di non vedenti e animali trasportati in gabbie o appositi contenitori. "I cani fanno parte di tante famiglie di cittadini genovesi - dice la presidente di Amt, Ilaria Gavuglio - estendere la gratuità a tutti gli animali d'affezione è un modo per incentivare ulteriormente l'utilizzo del trasporto pubblico". Alla conferenza stampa anche Olivia, una cagnolina abbandonata e arrivata a Genova dalle Marche. "L'estensione della gratuità a tutti i cani ci allinea con le grandi capitali europee e consentirà a tutti i proprietari di poter scegliere l'utilizzo del mezzo pubblico nei propri spostamenti, anche extraurbani, ad esempio per una gita fuori porta, o negli itinerari quotidiani" aggiunge l'assessore agli Animali Francesca Corso, mentre l'assessore alla mobilità Matteo Campora aggiunge: "Se i criteri precedenti sulle misure potevano disincentivare qualcuno a optare per il mezzo pubblico per gli spostamenti quotidiani, da oggi non sarà più così". Se il biglietto non si paga più, restano le altre regole di viaggio: i cani devono indossare la museruola, compresi quelli di piccola e media taglia (se questa protezione esiste per razza e taglia dell'animale). Devono inoltre essere tenuti al guinzaglio il più vicino possibile al loro conduttore, fatta eccezione per i cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa. Durante il trasporto, cani gatti o altri animali devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo agli altri passeggeri e non devono ingombrare i passaggi, ne lo spazio in prossimità della salita o discesa. (ANSA).